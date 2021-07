Milk-Fan RT @WDRaktuell: Für Urlaubsrückkehrer gilt am Arbeitsplatz künftig in NRW eine Corona-Testpflicht. Wer fünf Tage oder länger in den Ferien… vor 2 Minuten Simi Dor RT @WDRaktuell: Für Urlaubsrückkehrer gilt am Arbeitsplatz künftig in NRW eine Corona-Testpflicht. Wer fünf Tage oder länger in den Ferien… vor 3 Minuten Westdeutsche Zeitung NRW: Testpflicht am Arbeitsplatz für Urlaubsrückkehrer https://t.co/2hgJPnsTCl https://t.co/GQoZP7rEMJ vor 53 Minuten Robowarp RT @PsychoDad63: Da wird einigen der Urlaub im Hals stecken bleiben. Neue Regelung für Urlaubsrückkehrer in NRW. Mehr als 5 Tage nicht auf… vor 1 Stunde Psycho Dad mit 1.Pieks Da wird einigen der Urlaub im Hals stecken bleiben. Neue Regelung für Urlaubsrückkehrer in NRW. Mehr als 5 Tage nic… https://t.co/bmoayQKG90 vor 2 Stunden Ralf Ab. RT @WDRaktuell: Für Urlaubsrückkehrer gilt am Arbeitsplatz künftig in NRW eine Corona-Testpflicht. Wer fünf Tage oder länger in den Ferien… vor 2 Stunden