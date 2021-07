09.07.2021 ( vor 2 Stunden )



Die Coronazahlen steigen in Die Coronazahlen steigen in Spanien wieder stark an. Die Bundesregierung zieht Konsequenzen und stuft das beliebte Urlaubsland nun komplett als Risikogebiet ein - inklusive der Kanaren und Mallorca 👓 Vollständige Meldung