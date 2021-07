Quelle: Euronews German - vor 2 Wochen



Impfpflicht in Frankreich? 01:32 Frankreich erwägt die Einführung einer Coronaimpfpflicht für Pflegekräfte im Herbst. Ziel sei, dass bis September 80 Prozent des Pflegepersonals in Seniorenheimen und Kranken­häusern mindestens einmal geimpft sind, so Ge­sund­heits­mi­nis­ter Olivier Véran.