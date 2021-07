23.07.2021 ( vor 4 Stunden )



CSU-Chef Markus Söder ist offen für eine vorgezogene Ministerpräsidentenkonferenz in der kommenden Woche. Seine Bereitschaft knüpft er allerdings an kontroverse Forderungen. 👓 Vollständige Meldung