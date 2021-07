26.07.2021 ( vor 3 Stunden )



Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat die AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch offiziell in seinem Amtssitz empfangen. Schon zuvor hatte ihr Besuch in Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat die AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch offiziell in seinem Amtssitz empfangen. Schon zuvor hatte ihr Besuch in Brasilien für heftige Kritik gesorgt. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat die stellvertretende AfD-Vorsitzende Beatrix von Storch zu eine 👓 Vollständige Meldung