Nico Ernst @M_Ostermann Wenn dt.Gerichte(wie heute in Münster)so entscheiden & indirekt die Rechtsstaatlichkeit von 🇮🇹 in Zwei… https://t.co/O8bMKD6A5Z vor 1 Minute Rekufritie 💙👀 RT @erbes_cornelia: @FranzBranntwe10 Die Verhöhnung aller Deutscher. https://t.co/DexbecinXP vor 3 Minuten Thomas Fleck Gerichtsurteil: Deutschland darf Geflüchtete nicht nach Italien zurückschicken https://t.co/bSHgbFeEWE via @derspiegel vor 7 Minuten conny @BILD @rstrohmi @nenacasc Aber Hauptsache denen geht es gut. Ich kann garnicht soviel essen wie ich 🤮 könnte. https://t.co/DexbecinXP vor 8 Minuten Nico Ernst @AliCologne Was sie tun werden?Sie werden klagen sollten Sie 🇩🇪 erreichen. Heute hat das OVG Münster zwei Afrikan… https://t.co/epsxLvti2u vor 10 Minuten conny @FranzBranntwe10 Die Verhöhnung aller Deutscher. https://t.co/DexbecinXP vor 12 Minuten