In Hamburg hat die Corona-Inzidenz wieder die Marke 35 überschritten. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen am Freitag mit 35, 7 an. Am Vortag lag die Inzidenz bei 31, 8. Am Freitag kamen 132 neue Fälle hinzu, am Donnerstag waren es lediglich 8 In Hamburg hat die Corona-Inzidenz wieder die Marke 35 überschritten. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen am Freitag mit 35, 7 an. Am Vortag lag die Inzidenz bei 31, 8. Am Freitag kamen 132 neue Fälle hinzu, am Donnerstag waren es lediglich 8 👓 Vollständige Meldung