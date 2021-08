02.08.2021 ( vor 7 Stunden )



Trotz des baden-württembergischen Drucks in der Debatte um Auffrischungsimpfungen kritisieren Patientenschützer den nach ihrer Einschätzung späten Start in die Planungen für die neue Kampagne. "Es steht zu befürchten, dass Bund und Länder die Planung für die wichtige Auffrischungskampagne verschlafe Trotz des baden-württembergischen Drucks in der Debatte um Auffrischungsimpfungen kritisieren Patientenschützer den nach ihrer Einschätzung späten Start in die Planungen für die neue Kampagne. "Es steht zu befürchten, dass Bund und Länder die Planung für die wichtige Auffrischungskampagne verschlafe 👓 Vollständige Meldung