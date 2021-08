03.08.2021 ( vor 1 Woche )

Die Zahl der Corona -Neuinfektionen ist am Dienstag in Mecklenburg-Vorpommern sprunghaft angestiegen. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) berichtete, wurden 80 neue Fälle registriert. Am Montag waren es noch 8, am Dienstag vergangener Woche 40 Neuinfektionen gewesen. Dementsprechend