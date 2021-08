Die Berliner Polizei bereitet sich auf weitere mögliche Versammlungen von Gegnern der Corona-Politik am Mittwoch vor. Unter dem Motto: "Das Jahr der Freiheit...

Obwohl eine große Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen verboten wurde, befürchtet die Polizei, dass es in Berlin Versammlungen geben wird. 1.000 Beamte...

Die Berliner Polizei bereitet sich auf weitere mögliche Versammlungen von Gegnern der Corona-Politik am Mittwoch vor. Unter dem Motto: "Das Jahr der Freiheit...

Trotz Demo-Verbots: Polizei bereitet sich auf Einsatz vor Die Berliner Polizei will trotz eines Verbots mehrerer Demonstrationen zur Corona-Pandemie am Wochenende mit einem größeren Aufgebot an Einsatzkräften im...

t-online.de vor 3 Tagen - Politik