09.08.2021 ( vor 1 Tag )



Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci hat Kritik an den Arbeitsbedingungen in ihrem Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci hat Kritik an den Arbeitsbedingungen in ihrem Corona -Krisenstab zurückgewiesen. Die SPD-Politikerin räumte ein, dass es für ihre Mitarbeiter eine hohe Belastung und etliche Überstunden gegeben habe. "Es ist aber auch der Pandemie geschuldet, dass wir nicht 👓 Vollständige Meldung