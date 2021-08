Quelle: DPA - vor 5 Tagen



Forsa: SPD überholt Grüne und rückt dicht an Union heran 00:48 Köln 18.08.2021: FORSA: SPD ÜBERHOLT GRÜNE SPD holt in Wählergunst weiter auf und zieht an den Grünen vorbei RTL/ntv-Trendbarometer Sozialdemokraten um Kanzlerkandidat Olaf Scholz gewinnen gegenüber der Vorwoche zwei Prozentpunkte NUR NOCH ZWEI PUNKTER HINTER UNION Mit 21 Prozent liegt SPD...