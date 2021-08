Quelle: DPA - vor 2 Wochen



Weniger Genehmigungshürden: Laschet und Musk einig 01:08 Grünheide, 13.08.21: Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat am Freitag auf der Baustelle des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide bei Berlin schnellere Genehmigungsverfahren gefordert. Tesla baut in der Nähe des Flughafens der Hauptstadt eine Autofabrik. Dort sollen rund 500 000 Autos im...