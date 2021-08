17.08.2021 ( vor 5 Stunden )



Zur Jubiläumsfeier des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen anlässlich seines 75-jährigen Bestehens am kommenden Montag (23. August) kommt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Düsseldorf. Merkel werde bei dem Festakt am Abend eine Ansprache halten, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Zur Jubiläumsfeier des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen anlässlich seines 75-jährigen Bestehens am kommenden Montag (23. August) kommt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Düsseldorf. Merkel werde bei dem Festakt am Abend eine Ansprache halten, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus 👓 Vollständige Meldung