Quelle: DPA - vor 13 Stunden



Evakuierte aus Afghanistan in Deutschland gelandet 00:58 Frankfurt/Berlin 18.08.2021: Die Evakuierung von Deutschen und afghanischen Ortskräften aus Kabul kommt auf Touren. In Frankfurt am Main landete am frühen Mittwochmorgen eine Lufthansa-Maschine mit rund 130 Evakuierten. In Kabul startete zudem am Dienstagabend ein dritter Evakuierungsflug mit 139...