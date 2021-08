24.08.2021 ( vor 8 Stunden )



Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz will keine Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz will keine Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen. Lange hielt der Koalitionspartner, die Grünen, still. Jetzt macht sich Unmut breit. "Die grüne Politik" erreiche nicht mehr ihr "Herz", schreibt die Wiener Parteichefin Birgit Hebei und tritt aus der Partei aus. Warum verfolgt der Kanzler diesen radikalen Kurs? Von FOCUS-Online-Autor Stefan Groß-Lobkowicz 👓 Vollständige Meldung