Quelle: DPA - vor 17 Stunden



«Kein Homeschooling mehr»: Söder will Schulen offen lassen 01:08 München (dpa/lby) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will Schulschließungen bei steigenden Corona-Inzidenzen in jedem Fall verhindern. «Wir haben gerade in der Schule das mit Abstand sicherste System», sagte er dem Bayerischen Rundfunk. Söders erklärtes Ziel: «Kein...