25.08.2021 ( vor 3 Tagen )



In Berlin sind für das Wochenende mehr als 30 Demonstrationen gegen die In Berlin sind für das Wochenende mehr als 30 Demonstrationen gegen die Corona -Maßnahmen angemeldet. Drei davon hat die Polizei nun verboten. Möglich Verbote von weiteren werden nun geprüft. Drei geplante Demonstrationen von Gegnern der Corona-Gesetze am Wochenende in Berlin sind von der Polizei ver 👓 Vollständige Meldung