26.08.2021 ( vor 7 Stunden )



Am Flughafen in Kabul drängen sich die Menschen - sie wollen den Taliban entfliehen. Trotzdem wird die Bundeswehr ihre Evakuierungsflüge schon bald einstellen. Denn die USA und Großbritannien warnen: Am Flughafen herrscht Terrorgefahr. Am Flughafen in Kabul drängen sich die Menschen - sie wollen den Taliban entfliehen. Trotzdem wird die Bundeswehr ihre Evakuierungsflüge schon bald einstellen. Denn die USA und Großbritannien warnen: Am Flughafen herrscht Terrorgefahr. 👓 Vollständige Meldung