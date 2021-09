30.08.2021 ( vor 4 Tagen )



Angesichts der steigenden Corona-Neuinfektionszahlen fordert die Bildungsgewerkschaft GEW, dass in Schulen weiterhin Maskenpflicht gelten soll. "Die Beibehaltung der Maskenpflicht ist das Gebot der Stunde", sagte die GEW-Landesvorsitzende Ayla Çelik auf Anfrage. "Wir brauchen ein Mehr an Sicherheit