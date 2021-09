01.09.2021 ( vor 1 Tag )



Trotz heftiger Kritik an der Einführung in Baden-Württemberg – „Blockwart-Mentalität“, „Denunziantentum“ – bringt Trotz heftiger Kritik an der Einführung in Baden-Württemberg – „Blockwart-Mentalität“, „Denunziantentum“ – bringt Annalena Baerbock eine Steuersünder -Meldeplattform für ganz Deutschland ins Spiel. Die nächste Bundesregierung solle das einführen. 👓 Vollständige Meldung