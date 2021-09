02.09.2021 ( vor 1 Stunde )



Das oberste Gericht der USA lehnt einen Eilantrag ab - nun ist in Das oberste Gericht der USA lehnt einen Eilantrag ab - nun ist in Texas das "Herzschlag-Gesetz" in Kraft getreten, das die meisten Schwangerschaftsabbrüche verbietet. 👓 Vollständige Meldung