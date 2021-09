Ruth Koeser RT @LarsWienand: „Dann ist ja auch schrecklich, dass wir in einem Land leben, in dem nicht nur Bildungswillige leben, sondern auch hinreich… vor 19 Sekunden Thusnelda RT @ErikaElse: Dieser freche Kerl wird von uns zwangsweise fürstlich versorgt! Mindestens die Hälfte der Bezüge bekommt er von uns, die no… vor 4 Minuten gab.ai/unicumde RT @Strahlemann9: Ist das nicht der Grüß-August, der nichts wichtigeres hatte, als uns etwas über Freiheit zu erzählen? https://t.co/1YWPz… vor 6 Minuten Phönix 69 RT @welt: "Bekloppte" – Joachim Gauck greift Impfgegner an https://t.co/QVlK2GiKIe https://t.co/GezxCTR1aW vor 9 Minuten Schwäbischer Schwarzwälder🟢 Dieser freche Kerl wird von uns zwangsweise fürstlich versorgt! Mindestens die Hälfte der Bezüge bekommt er von un… https://t.co/zVjaAFMSOr vor 9 Minuten Prof. Peter Wigge 🇮🇱🇩🇪 „Bekloppte“ - ich muss schon sehr bitten, Herr Pfarrer #Gauck https://t.co/PpifxEdmMs via @welt vor 12 Minuten