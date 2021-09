So will Olaf Scholz seinen Vorsprung ausbauen Zuletzt war der Vorsprung von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz leicht geschmolzen. In Düsseldorf will er nun die Bürger überzeugen. Kann er im Rennen ums...

Welt Online vor 13 Stunden - Top





„Wir haben in diesem Wahlkampf oft erlebt, wie sich Momente drehen können“ Der Vorsprung der SPD gegenüber der Union ist in den Umfragen leicht geschmolzen. Kommt es am Wahlabend zum Fotofinish zwischen Armin Laschet und Olaf Scholz?...

Welt Online vor 6 Tagen - Politik