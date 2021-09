26.09.2021 ( vor 3 Stunden )



Bei der Bundestagswahl zeichnet sich in Thüringen eine höhere Bei der Bundestagswahl zeichnet sich in Thüringen eine höhere Wahlbeteiligung als 2017 ab. Bis 16.00 Uhr hatten am Sonntag rund 66, 2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme in einem der rund 2400 Wahllokale oder per Briefwahl abgegeben, wie Landeswahlleiter Günter Krombholz mitteilte. Vor vier Jahr 👓 Vollständige Meldung