27.09.2021 ( vor 5 Stunden )



gehen mit viel Selbstbewusstsein aus der Wahl – und wollen selbst entscheiden, was besser passt: eine Grüne und FDP gehen mit viel Selbstbewusstsein aus der Wahl – und wollen selbst entscheiden, was besser passt: eine Ampel - oder Jamaika Koalition ? Die Stimmung in den Parteien ist verschieden. Die kleineren Parteien wollen nicht warten, bis das Telefon klingelt. Während bei früheren Wahlen immer die 👓 Vollständige Meldung