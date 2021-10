12.10.2021 ( vor 5 Stunden )



Seit dieser Woche gehören die kostenlosen Bürgertests der Vergangenheit an. 5,2 Milliarden Euro hat der Bund bisher für Coronatests ausgegeben. Der Stopp erfolge, so die Regierung, aus » Seit dieser Woche gehören die kostenlosen Bürgertests der Vergangenheit an. 5,2 Milliarden Euro hat der Bund bisher für Coronatests ausgegeben. Der Stopp erfolge, so die Regierung, aus » Fairness gegenüber den Steuerzahlern«. 👓 Vollständige Meldung