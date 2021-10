13.10.2021 ( vor 1 Woche )



Thüringen ist bundesweit das Land mit der höchsten Corona-Inzidenz. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwochmorgen 103, 7 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in einer Woche - am Tag zuvor waren es noch 97, 1 (Sieben-Tage-Inzidenz). Damit hat der Freistaat auch den bisherigen Negativ-Spitzenr