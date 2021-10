17.10.2021 ( vor 12 Stunden )



hat sich gegen öffentliche Diskussionen über Ministerposten in einer möglichen Ampelregierung ausgesprochen. Gleichzeitig signalisierte der FDP-Chef aber auch Interesse am Finanzministerium. Christian Lindner hat sich gegen öffentliche Diskussionen über Ministerposten in einer möglichen Ampelregierung ausgesprochen. Gleichzeitig signalisierte der FDP-Chef aber auch Interesse am Finanzministerium. 👓 Vollständige Meldung