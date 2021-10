21.10.2021 ( vor 3 Stunden )



In nur 24 Stunden sind in Berlin über 1.000 neue Corona-Fälle registriert worden. Zum ersten Mal seit Monaten liegt die Inzidenz wieder über dem Warnwert von 100 – in einigen Bezirken sogar noch deutlich höher. Erstmals seit Mai liegt die Corona- Inzidenz in Berlin wieder bei über 100. Das Robert K In nur 24 Stunden sind in Berlin über 1.000 neue Corona-Fälle registriert worden. Zum ersten Mal seit Monaten liegt die Inzidenz wieder über dem Warnwert von 100 – in einigen Bezirken sogar noch deutlich höher. Erstmals seit Mai liegt die Corona- Inzidenz in Berlin wieder bei über 100. Das Robert K 👓 Vollständige Meldung