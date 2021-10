26.10.2021 ( vor 3 Stunden )



Nach 16 Jahren an der Spitze der deutschen Regierung wird Nach 16 Jahren an der Spitze der deutschen Regierung wird Angela Merkel am Dienstag offiziell entlassen. Doch die Kanzlerin bleibt vorerst im Amt – inklusive aller Privilegien der Macht. Warum ist das so? Mit der ersten Sitzung des neuen Bundestags am heutigen Dienstag endet zugleich eine Ära: Nach 👓 Vollständige Meldung