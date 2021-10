Über Wochen zog sich die U-Boot-Krise zwischen den USA und Frankreich. Bei einem Treffen in Rom sprachen sich die Staatschefs aus und schlugen versöhnliche...

US-Präsident Joe Biden ist angereist zum ersten großen Gipfel in Präsenz. Er ermöglicht auch eine Reihe bilateraler Treffen, etwa von verstimmten Franzosen...

Rom (dpa) - Vor seinem ersten G20-Gipfel wird US-Präsident Joe Biden am Freitag eine Audienz bei Papst Franziskus haben und sich mit dem französischen...

G-20-Gipfel: Merkel und Scholz treten bei G-20-Treffen als Duo auf Die amtierende Bundeskanzlerin will ihren voraussichtlichen Nachfolger in Rom auch an den vertraulichen Gesprächen mit Joe Biden, Emmanuel Macron und Boris...

sueddeutsche.de vor 1 Tag - Politik