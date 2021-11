05.11.2021 ( vor 2 Tagen )



Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat Beschäftigte im öffentlichen Dienst des Landes Berlin für kommenden Donnerstag zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Außerdem soll eine Demonstration um 10.00 Uhr am Hansaplatz in Berlin-Mitte starten und zum Brandenburger Tor führen, wie d