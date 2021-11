Quelle: TELESCHAU - vor 3 Tagen



Greta Thunberg bei Luisa Neubauer: "Deutschland hat eine historische Schuld zu begleichen" 01:23 Gipfeltreffen der Klimaaktivistinnen: In ihrem Podcast "1,5 Grad" hat Luisa Neubauer "Fridays for Future"-Initiatorin Greta Thunberg begrüßt. Die Schwedin ließ dabei kein gutes Haar an der deutschen Klimapolitik - ebenso wenig wie an der scheidenden Bundeskanzlerin Angela Merkel.