06.11.2021 ( vor 15 Stunden )



In Leipzig haben sich Tausende zu einer Kundgebung versammelt. Die Polizei hat eine Ersatzfläche geöffnet – und will verhindern, dass sich die Menge in Bewegung setzt. In Leipzig haben sich Tausende zu einer Kundgebung versammelt. Die Polizei hat eine Ersatzfläche geöffnet – und will verhindern, dass sich die Menge in Bewegung setzt. 👓 Vollständige Meldung