07.11.2021 ( vor 9 Stunden )



Bevor die Corona-Notlage am 25. November ausläuft, wollen SPD, Grüne und FDP neue Leitplanken zur Eindämmung der Bevor die Corona-Notlage am 25. November ausläuft, wollen SPD, Grüne und FDP neue Leitplanken zur Eindämmung der Pandemie beschließen. An diesem Montag soll ein erster Entwurf vorgestellt werden. 👓 Vollständige Meldung