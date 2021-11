08.11.2021 ( vor 2 Stunden )



Das ging nach hinten los: Ein Gesetz in Kalifornien verbietet die strafrechtliche Verfolgung von Diebstahl unter 950 Dollar. Jetzt wird im Golden State geklaut, was das Zeug hält. Vor allem in San Francisco werden die Täter immer dreister und lassen sich auf ihren Beutezügen weder von Ladenbesitzern noch von der Polizei aus der Ruhe bringen.Von FOCUS-Online-Autorin Sandra Ward