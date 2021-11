Mario Gericke „Dann werden wir in den nächsten Tagen den K-Fall ausrufen“ https://t.co/pnqf8yMeT2 vor 9 Minuten Richard Gray RT @welt: Söder zu Corona: "Dann werden wir in den nächsten Tagen den K-Fall ausrufen" https://t.co/CWZ5gCTfCB https://t.co/ZFGpvsEtAz vor 15 Minuten Gerde „Dann werden wir in den nächsten Tagen den K-Fall ausrufen“ https://t.co/JQlIJ1Kd65 vor 1 Stunde 🄹🄴🄽🅂 ⚫️🟡 @Marc_Win Den will er ja. "Sollte es noch schlimmer werden, und die Verlegungen in andere Krankenhäuser nicht mehr… https://t.co/wPRvcz5fkS vor 2 Stunden Hell 🇩🇪 RT @welt: Söder zu Corona: "Dann werden wir in den nächsten Tagen den K-Fall ausrufen" https://t.co/CWZ5gCTfCB https://t.co/ZFGpvsEtAz vor 2 Stunden Manfredmuc @GETTR RT @welt: Söder zu Corona: "Dann werden wir in den nächsten Tagen den K-Fall ausrufen" https://t.co/CWZ5gCTfCB https://t.co/ZFGpvsEtAz vor 3 Stunden