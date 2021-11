10.11.2021 ( vor 12 Stunden )

Österreichs Innenminister Nehammer verlangt von Brüssel mehr Unterstützung für Polen bei der Grenzsicherung zu Belarus . Aber Wien bietet der Regierung in Warschau auch direkte Hilfe an. In zwei anderen Ländern haben die Österreicher bereits geholfen, die EU-Außengrenze zu sichern.