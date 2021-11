Katastrophale Lage an Polens Grenze: Tausende warten Die Verzweiflung unter den Tausenden Migranten an der belarussisch-polnischen Grenze wächst: Die dritte Nacht haben viele frierend in einem Camp verbracht....

Augsburger Allgemeine vor 4 Stunden - Politik ZEIT Online Auch berichtet bei • t-online.de