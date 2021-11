Paula Hesele RT @DrDavidBerger: Grenzdesaster Belarus/Polen: Deutsche Polizisten üben harte Kritik an „Lusche“ Seehofer und fordern endlich einzugreifen… vor 8 Stunden Paul_Kersey RT @Martin_Hess_AfD: Natürlich müssen wir #Polen unterstützen, wenn gewünscht. Aber v.a. muss Bundesregierung aufhören, Europa durch Politi… vor 10 Stunden Anna Schmidt Berliner Morgenpost: Belarus: Flüchtlinge an EU-Grenze - Seehofer fordert mehr Hilfe für Polen.… https://t.co/ChW2L5khIP vor 18 Stunden Gerald RT @wirpackensan: „Die Menschen sind schwer misshandelt worden, es wurden Hunde auf sie gehetzt“, so Grafmanns"... „Die Menschen haben Kno… vor 22 Stunden Gevatter Ayamga RT @wirpackensan: „Die Menschen sind schwer misshandelt worden, es wurden Hunde auf sie gehetzt“, so Grafmanns"... „Die Menschen haben Kno… vor 1 Tag Miriam RT @wirpackensan: „Die Menschen sind schwer misshandelt worden, es wurden Hunde auf sie gehetzt“, so Grafmanns"... „Die Menschen haben Kno… vor 2 Tagen