12.11.2021 ( vor 21 Stunden )



Die Verlobte von Whistleblower Julian Assage hat bekannt gegeben, dass die britische Behörden einer Trauung zustimmt. Die Regierung habe "nachgegeben", so ein Sprecher Assanges. Wikileaks-Gründer Die Verlobte von Whistleblower Julian Assage hat bekannt gegeben, dass die britische Behörden einer Trauung zustimmt. Die Regierung habe "nachgegeben", so ein Sprecher Assanges. Wikileaks-Gründer Julian Assange darf im Gefängnis in Großbritannien heiraten. "Julian und ich haben jetzt die Erlaubnis, 👓 Vollständige Meldung