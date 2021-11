Erwin Lottermann RT @MDRAktuell: Bundesweit höchste Corona-Inzidenz weiter in Sachsen: Laut @rki_de liegt der Wert bei 670,9. Gestern waren es 620,7. In Thü… vor 2 Stunden Gesundheit Thüringen RT @gesundheit_md: Inzidenz in Sachsen auf 734 gestiegen, 54% mehr als in der Vorwoche, Thüringen bei 519, Sachsen-Anhalt bei 314, bundeswe… vor 2 Stunden gelioma69 RT @dubisthallede: Corona-Inzidenz bei 10- und 11-Jährigen jetzt auch in Sachsen-Anhalt über 1.000 https://t.co/Yo7cpk5DGe https://t.co/gE… vor 2 Stunden Clusiana RT @dubisthallede: Corona-Inzidenz bei 10- und 11-Jährigen jetzt auch in Sachsen-Anhalt über 1.000 https://t.co/Yo7cpk5DGe https://t.co/gE… vor 3 Stunden Paula C. Georges RT @dubisthallede: Corona-Inzidenz bei 10- und 11-Jährigen jetzt auch in Sachsen-Anhalt über 1.000 https://t.co/Yo7cpk5DGe https://t.co/gE… vor 3 Stunden Robert RT @dubisthallede: Corona-Inzidenz bei 10- und 11-Jährigen jetzt auch in Sachsen-Anhalt über 1.000 https://t.co/Yo7cpk5DGe https://t.co/gE… vor 3 Stunden