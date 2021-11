@drehorgel123 RT @focusonline: +++ Corona-Lage in Bayern kritisch: Söder kündigt "2G für fast alles" an - und fordert Kontaktbeschränkungen für Ungeimpft… vor 7 Minuten NW1. Söder fordert Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte https://t.co/NPqgqMGsjc vor 12 Minuten News Eilmeldungen RT @ntv_EIL: Corona-Ticker: +++ Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen überschreitet 3000er-Marke +++ Söder fordert Kontaktbeschrä… vor 12 Minuten Ilka Sonnenschein RT @IronEagle861: Corona-Pandemie Söder kündigt "2G für fast alles" an - und fordert Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte https://t.co/6o… vor 20 Minuten Carl Holmes RT @AggiDunkel: Werder-Profi Marco Friedl trotz vollständiger Impfung positiv auf Corona getestet. Parallel fordert Söder jetzt Kontaktbesc… vor 27 Minuten Felix Pläne der Ampel "unzureichend". #Söder will Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Der Dampfplauderer! Soll er doch… https://t.co/ZuazFFQONy vor 28 Minuten