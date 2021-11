15.11.2021 ( vor 2 Tagen )



Ein Leipziger Hausarzt will in seiner Praxis niemanden mehr gegen Covid-19 impfen. Weil viele seiner Patienten sich nicht freiwillig, sondern wegen des gesellschaftlichen Drucks immunisieren ließen, spricht er von Körperverletzung. Nun hat die Universität Leipzig reagiert. Ein Leipziger Hausarzt will in seiner Praxis niemanden mehr gegen Covid-19 impfen. Weil viele seiner Patienten sich nicht freiwillig, sondern wegen des gesellschaftlichen Drucks immunisieren ließen, spricht er von Körperverletzung. Nun hat die Universität Leipzig reagiert. 👓 Vollständige Meldung