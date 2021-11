MP Reiner Haseloff RT @Soziales_ST: Update 15. November: Quote für Erstimpfungen in @SachsenAnhalt liegt bei 65,3 Prozent, für Zweitimpfungen bei 63,9 Prozen… vor 7 Minuten Sachsen-Anhalt RT @Soziales_ST: Update 15. November: Quote für Erstimpfungen in @SachsenAnhalt liegt bei 65,3 Prozent, für Zweitimpfungen bei 63,9 Prozen… vor 7 Minuten Sozialministerium Sachsen-Anhalt Update 15. November: Quote für Erstimpfungen in @SachsenAnhalt liegt bei 65,3 Prozent, für Zweitimpfungen bei 63,9… https://t.co/naEoAibclk vor 10 Minuten Raiko RT @MDR_SAN: Nachdem im Oktober die Impfzentren wegen mangelnder Nachfrage geschlossen haben, steht Sachsen-Anhalt wieder Schlange für Coro… vor 30 Minuten tanzi_just_tanzi @Wolfgang_H @iMarioR Nur weil "besorgte Bürger" die Impfung verweigern. Inzidenz bei Ungeimpften in D ca. 20!! Fach… https://t.co/CYyqLDu3I6 vor 2 Stunden Marcel Nowohradsky RT @MDR_SAN: Nachdem im Oktober die Impfzentren wegen mangelnder Nachfrage geschlossen haben, steht Sachsen-Anhalt wieder Schlange für Coro… vor 2 Stunden