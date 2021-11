kelkitli RT @TRTDeutsch: Mit 120 Stundenkilometern wurde CDU-Hoffnungsträger Amthor in einer Tempo-70-Zone erwischt. Nun muss er seinen Führerschein… vor 4 Stunden snwbrds RT @RND_de: Für den #CDU-Politiker wäre es nicht das erste Mal, dass er seinen Führerschein abgeben muss. Mehr dazu: 👉 https://t.co/yVoG1pe… vor 6 Stunden Dr. Oswald Ort RT @JakobSchlandt: In Summe ist Philipp Amthor derzeit für die höhere Politik charakterlich schlicht ungeeignet. Das ist eine sachliche Fes… vor 7 Stunden JACAC🇪🇺 RT @TRTDeutsch: Mit 120 Stundenkilometern wurde CDU-Hoffnungsträger Amthor in einer Tempo-70-Zone erwischt. Nun muss er seinen Führerschein… vor 11 Stunden TRT Deutsch Mit 120 Stundenkilometern wurde CDU-Hoffnungsträger Amthor in einer Tempo-70-Zone erwischt. Nun muss er seinen Führ… https://t.co/NLcvsAMRWC vor 11 Stunden Chi Hon 韓志 RT @ProSieben: Ohne Worte. @CDU-Politiker Philipp #Amthor rast wohl häufiger. https://t.co/7VADsTbf5F vor 11 Stunden