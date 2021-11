17.11.2021 ( vor 1 Stunde )

Die von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) angekündigten verschärften Corona Maßnahmen kommen nach Ansicht der Grünen zu spät. Die Schutzmaßnahmen könnten frühestens in 14 Tagen ihre Wirkung entfalten, sagte Grünen-Fraktionschefin Verena Schäffer am Mittwoch in einer Sondersitzung des Landtags. Di