Lage an Polens Grenze zu Belarus bleibt angespannt 03:08 Weiterhin sitzen Tausende Migranten in Belarus an der Grenze zu Polen fest. Bereits mehrfach versuchten größere Gruppen, die Zaunanlage aus Stacheldraht zu durchbrechen. DW-Reporterin Marina Strauß berichtet aus dem Grenzgebiet.