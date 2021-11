Gnutiez https://t.co/pnGGnJjhtX zeitonline hat eine Headline geändert. EU-Außengrenze: Belarus: Migranten verbringen Nach… https://t.co/euXuNYQPYL vor 44 Minuten Isahundedame RT @RND_de: Trotz der Kälte haben Hunderte Migranten in #Belarus den elften Tag in Folge die Nacht draußen verbracht. Die Menschen klagen ü… vor 3 Stunden RND Trotz der Kälte haben Hunderte Migranten in #Belarus den elften Tag in Folge die Nacht draußen verbracht. Die Mensc… https://t.co/6y1w1hiJsx vor 3 Stunden P.M. RT @welt: Belarus veröffentlicht Fotos – Tausend Migranten verbringen Nacht in Lagerhalle https://t.co/s0XY8tZb74 https://t.co/GNXEYiKafm vor 20 Stunden Besorgte Bürgerin RT @welt: Belarus veröffentlicht Fotos – Tausend Migranten verbringen Nacht in Lagerhalle https://t.co/s0XY8tZb74 https://t.co/GNXEYiKafm vor 20 Stunden Sabine Lindner Alles, was man bei so einer Flucht unbedingt mitnimmt. "...Sie seien außerdem mit Knallgranaten und Steinschleudern… https://t.co/iAjYDNhNIa vor 1 Tag